SunExpress bestiller nye Boeing-fly til 1,2 milliarder dollar

SunExpress, som er eid av Turkish Airlines og Lufthansa, har utøvd opsjoner for bestilling av ti nye Boing 737 Max 8-fly, melder Boeing mandag. Prisen skal være på 1,2 milliarder dollar.

Boeings 737-fly har lenge vært satt på bakken etter to store ulykker som kostet 346 liv.

Ulykkene førte til at om lag 370 slike fly nå har stått på bakken i over sju måneder over hele verden i påvente av en løsning. Boeing opplyste nylig at de tror flyene vil være i luften igjen i januar.

– Vi har full tillit til at Boeing vil levere oss et trygt, pålitelig og effektivt fly. Vår største prioritet hos SunExpress er og har alltid vært sikkerhet, skriver SunExpress, ifølge TDN Direkt.

Flyselskapet Emirates, hjemmehørende i De forente arabiske emirater, utvider flåten med 50 Airbus-fly. Ordren har en verdi på 16 milliarder dollar.

De nye flyene, av typen Airbus 350-900, er planlagt levert i begynnelsen av 2023, opplyser Ahmed bin Said al-Maktum i Emirates.