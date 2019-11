Boeing anbefales å gjøre justeringer på opptil 7.000 fly

Amerikanske myndigheter har gått ut med en anbefaling om å endre designet av 737-flyene for å bedre beskytte mot virkningen av motorfeil.

Det skriver CNBC.

Anbefalingen fra The National Transportation Safety Board kommer etter en hendelse i 2018 der en hendelse på et Southwest-fly fikk fatale konsekvenser. En vifteblad falt av en av motorene og punkterte et vindu i flyet. En passasjer døde som følge av hendelsen.

Om anbefalingen blir tatt til følge, medfører det at opp mot 7.000 fly må inn til vedlikehold.

60 nye 737 MAX-bestillinger på tre dager

I disse dager pågår Dubai Air Show som er kjent å være et arrangement hvor fly-dealer finner sted.

Air Astana offentliggjorde tirsdag at de har en intensjon om å kjøpe 30 nye nye 737 MAX-fly, verdsatt til 3,6 milliarder dollar. I tillegg skal en ukjent kjøper skal ha lagt inn en ordre på 20 fly.

Det har også blitt kjent at SunExpress, en joint venture mellom Lufthansa og Turkish Airlines, har kjøpt ytterligere ti 737 MAX fra Boeing, noe er i tillegg til de 32 flyene som selskapet allerede har i bestilling.

Ordrene på tilsammen 5,6 milliarder dollar, gitt listepris, er allikevel langt bak konkurrenten Airbus som har klokket inn ordre for om lag 30 milliarder dollar i Dubai.

Europas største flyselskap vant mandag bestillinger på 120 av sine A320neo-fly fra Air Arabia og 50 ordre på A350 fra Emirates.

Boeing-aksjen faller 0,45 prosent til 367,70 dollar på Wall Street.