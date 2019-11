Ny toppsjef i Norwegian

– Jeg er veldig fornøyd med å annonsere Jacob Schram som ny konsernsjef, etter en omfattende prosess, sier styreleder Niels Smedegaard i en børsmelding.

Bakgrunnen for valget på Schram er tatt som følge av Schrams brede bakgrunn i globale selskaper, i tillegg til hans sterke lederegenskaper og den kommersielle forbrukerforståelsen.

Smedegaard gleder seg til å få Schram bak spakene, og skriver i meldingen at han ser frem til å fortsette arbeidet med å skape effektivitet, og fortsette arbeidet som er igangsatt for å gagne både kunder, aksjonærer og Norwegians ansatte.

Karlsen fremdeles med

Geir Karlsen overtok stafettpinnen fra Bjørn Kjos noe overraskende i juli, og har siden vært både finansdirektør og konsernsjef i flyselskapet. Etter en solid jobb med å kutte kostnader har Karlsen klart å snu Norwegian, og leverte i tredje kvartal det største overskudd i et kvartal i Norwegians historie.

I tillegg har Karlsen i perioden fått betalingsutsettelse på de mye omtalte obligasjonslånene på rundt 3,4 milliarder kroner.

Samme dag som rekordresultatet ble annonsert kunne Karlsen, mange måneder på overtid, også annonsere at Norwegian hadde inngått en joint venture-avtale med den kinesiske banken China Construction Bank Corporation.

I første omgang ble eierskapet av 27 fly overført hit, hvor Norwegian sitter på en eierandel på 30 prosent.

Karlsen vil fortsette som finansdirektør og i tillegg være visekonsernsjef.

– Jeg vil få takke Geir Karlsen for sin bemerkelsesverdige innsats etter at Bjørn Kjos trakk seg i juli, sier Smedegaard, som skryter av Karlsen jobb med å levere gode tall, men også det at selskapet har økt likviditeten og redusert kapitalbehovet.

Hvem er Schram?

Jacob Schram har 30 års erfaring fra internasjonale selskaper, med ledererfaring fra både Circle K, Statoil Fuel & Retail (SFR), McDonalds og KcKinsey.

Som konsernsjef i SFR ledet han utskillelsen fra Statoil og til å liste selskapet som et eget selskap på Oslo Børs i 2010.

Etter at det Canadiske Couche-Tard kjøpte selskapet av børs i 2012 ble Schram forfremmet til Group President for Europa frem til han selv sa opp i 2018.

Schram ledet mer enn 10.000 bensinstasjoner i Couche-Tard`s internasjonale nettverk.

Det siste året har Schram jobbet med private investeringer, start-ups og holdt presentasjoner relatert til boken med overskrifen: « Future mobility 2030».

Fokuset er uforandret: Lønnsomhet

– Norwegian har skapt luftfartshistorie, og jeg er beæret over å få rollen som konsernsjef, sier Schram i meldingen, og fortsetter:

– Luftfarten er kjent for sterk konkurranse og uforutsette hendelser, men det er samtidig en industri som er viktig for mennesker overalt.

Schram skriver at han gleder seg til å forsette arbeidet startet av Bjørn Kjos, Geir Karlsen og alle ansatte i flyselskapet.

– Mitt hovedfokus er å skape lønnsomhet og opprettholde Norwegians som den sterke internasjonale spilleren i luftfartsindustrien, sier Schram.