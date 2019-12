Lanserte nye Boeing 737 Max-fly

Boeing skriver i en pressemelding tirsdag at de sist fredag lanserte en ny versjon av flyet 737 Max, kalt 737 Max 10.

Etter planen skal Boeing 737 Max-flyene igjen tas i bruk i USA den 16. januar neste år. Andre land gjør imidlertid sine egne granskinger og opererer med andre tidstabeller.



Årsaken er at til sammen 346 mennesker har mistet livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober og Etiopia i mars. Flytypen ble etter Etiopia-ulykken satt på bakken av luftfartsmyndigheter over hele verden.

Boeing 737 Max 10 har plass til 230 passasjerer, en økning på 30 passasjerer fra Max 8-flyene.