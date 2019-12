Norwegian har fått landingsrettigheter på London Heathrow

For kun tre måneder siden måtte Norwegian pantsette slotene på London Gatwick til obligasjonseierne for å få betalingsutsettelse på sine to obligasjonslån på 3,4 milliarder kroner.

Det at Norwegian nå kan klaske tilslag på seks sloter på en av verdens største flyplasser i bordet er nær en sensasjon.

Med dette sender Norwegian blant annet en tydelig melding til British Airways og Virgin Atlantic om at lavpristilbud over Atlanteren vil være tilgjengelig også fra London Heathrow.

Finansavisen har kontaktet Norwegian som bekrefter satsingen:

– Det stemmer, men at vi ikke har noe mer å melde nå, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen.

Nyheten kan forklare at lavprisselskapet på onsdag kunngjorde at det avslutter sine langdistanseruter fra Sverige og Danmark til USA og Thailand.

Svært verdifulle

Landingsrettigheter på London Heathrow er å anse som blant de mest ettertraktede slotene på planeten, og selges for høye priser. Også langt høyere enn på Gatwick.

Norweigan søkte opprinnelig på 14 sloter, som ville gitt et Norwegian-fly mulighet til å lande og ta av fra Heathrow daglig gjennom en uke. Selskapet fikk imidlertid uttelling på seks sloter, som tilsier at det kan fly innom Heathrow bortimot annenhver dag.

Det var bransjenettstedet Simple Flying som var først ute med nyheten om Norwegian har fått tilslag på sin søknad på Heathrow.

Slotene gir ikke bare flyselskapet rettigheter til å ta av og lande, men de inkluderer også alle bakketjenester som tanking av flybensin, bagasjehåndtering og cateringtjenester som flyselskapene krever.

En flyplass kan bare håndtere en viss mengde lufttrafikk basert på dens størrelse og antall rullebaner og gater den har, og det er grunnen til at landingsrettigheter på større flyplasser er svært verdifulle for flyselskapene.

NY BOSS: Styreleder Niels Smedegaard i Norwegian presenterer Jacob Schram som ny konsernsjef fra 1. januar 2020. Foto: Iván Kverme

Norwegian signerte en intensjonsavtale med det amerikanske lavprisselskapet Jetblue i oktober. Jetblue er det største flyselskapet på flere av de amerikanske flyplassene Norwegian flyr til, som New York JFK, Boston Logan, og Fort Lauderdale. Med sloter på Heathrow kan Norwegian også legge seg nærmere Jetblue.

Strategisk grep

Etter nedleggelsen av langdistanseruter fra Stockholm og København på onsdag uttalte visekonserndirektør Matthew Wood i Norwegian følgende til USA TODAY:

NY FLYPLASS I LONDON: Norwegian får seks avgang- og landingsrettigheter på London Heathrow Airport. Foto: British Airways

« Scandinavia er ikke stort nok til å opprettholde interkontinentale ruter fra både Oslo, Stockholm og København.»

Wood la til at selskapet hadde trøbbel med Rolls Royce-motorene, som betyr at Norwegian må sette fly på bakken. Dette får ifølge Wood følger for ruteprogrammet.

Konsernsjef Geir Karlsen har tidligere opplyst om at selskapet har seks til syv Dreamlinere på bakken til enhver tid grunnet motorproblemer.