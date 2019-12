Rykter om oppkjøp av Norwegians argentinske virksomhet

Norwegian Air Shuttle opplyser at sommerprogrammet for virksomheten i Argentina ennå ikke er klart, og at de så raskt de har noe å melde vil informere om det, skriver TDN.

Kan trekke seg ut av Argentina

Torsdag skrev nettstedet Aviator, som viste til lokale medieoppslag, at Norwegian Air Shuttles har tatt det første skrittet mot å trekke seg ut av Argentina, og nettstedet viste til at billetter etter 28. mars har blitt fjernet fra bookingsystemet.

Oppkjøpskandidat

Medieoppslagene viste også til rykter om at Norwegian Air Shuttles argentinske virksomhet kan bli kjøpt opp, og her trekkes JetSmart frem som en ledende kandidat, opplyser TDN.

Norwegian har foreløpig avganger til den argentinske hovedstaden, Buenos Aires.