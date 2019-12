Pareto nedgraderer SAS til hold

Pareto Securities nedgraderer SAS fra kjøp til hold, melder TDN Direkt.

Samtidig heves kursmålet på aksjen fra 16 til 20 svenske kroner.

«Vi hever estimatene for fjerde kvartal 2019 etter bedre trafikktall enn ventet, mens vi gjør mindre endringer for 2020-2021 estimater. En viktig trigger blir guiding for 2020 som blir publisert torsdag denne uken», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

SAS stiger onsdag formiddag 0,84 prosent til 19,15 kroner på Oslo Børs. Aksjen er den siste måneden styrket drøye 30 prosent, mens den hittil i år er ned 4,35 prosent.