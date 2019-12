Norwegian inngår klimasamarbeid

Norwegian har inngått et samarbeid med klima- og teknologiselskapet CHOOOSE, ifølge en melding.

Dette betyr at fra og med i dag tilbyr flyselskapet sine kunder klimakompensasjon som en integrert del av bestillingsprosessen.

– Norwegian har blitt kåret til et av verdens mest miljøvennlige flyselskap, og vi jobber kontinuerlig med å redusere utslippene våre gjennom nye tiltak. Ved å tilby CO2-kompensasjon setter vi en pris på passasjerenes faktiske karbonutslipp, noe som gjør det enkelt for kunder å bidra mot en mer bærekraftig luftfart, fungerende konsernsjef i Norwegian, Geir Karlsen.

Norwegian skriver at det blir det første flyselskapet som har signert FNs program for klimatiltak og forpliktet seg til å bli klimanøytral innen 2050.

– Å sette en pris på karbon på denne måten hjelper å drive mer handling og ambisjoner på alle nivåer i samfunnet, inkludert næringslivet. Norwegians tiltak for å hjelpe kundene med å kompensere utslipp når de reiser, ønsker vi velkommen. Å bringe mennesker sammen er grunnleggende for global forståelse, for økonomien, for velvære og for planeten. Vi ønsker Norwegian velkommen til vårt «Climate Neutral Now»-program, sier Niclas Svenningsen, Manager Global Climate Action hos UNFCCC.

Etter å ha valgt en flyvning, blir kunden først informert om sitt CO2-utslipp på den spesifikke ruten sammenlignet med bransjegjennomsnittet. Bidraget vil ifølge Norwegian bli brukt til å finansiere godkjente prosjekter som reduserer globale CO2-utslipp, og er godkjent av FN og Gold Standard,

Beregningen til CO2-kalkulatoren er basert på den offisielle metodikken til FNs International Civil Aviation Organisation (ICAO), the International Council of Clean Transportation (ICCT) og Norwegians egne, faktiske utslipp.