Norwegian selger argentinsk datterselskap

Onsdag rett etter stengetid sendte Norwegian ut en børsmelding hvor det fremkommer at det har signert en avtale om å selge datterselskapet Norwegian Air Argentina til JetSMART Airlines.

Argentina-eventyret til Norwegian er dermed over, halvannet år etter at flyselskapet inntok landet.

Ifølge børsmeldingen vil JetSMART ta over driften av datterselskapet med umiddelbar virkning, og rutene fra Aeroparque vil opprettholdes. Norwegians rute mellom Europa og Argentina vil fortsette som før.

Partene forventer at integrasjonsprosessen vil ta noen måneder og at Norwegians varemerke vil bli faset ut av det argentinske innenriksnettverket i løpet av denne perioden. Norwegians tre Boeing 737-800-fly vil returneres til det europeiske rutenettverket.

Ønsker lønnsomhet

Selskapet opplyser i børsmeldingen at de finansielle betingelsene ved salget ikke vil bli offentliggjort.

– Vi er i en fase hvor selskapet går fra vekst til lønnsomhet. Nå tar vi alle nødvendige grep for å sikre at Norwegian er godt posisjonert fremover. I løpet av de seneste månedene har vi gjort viktige endringer i rutenettet vårt for å sikre lønnsomhet. Det har vist seg å være vanskelig å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet for datterselskapet i Argentina, på grunn av den generelle situasjonen i landet, sier fungerende konsernsjef Geir Karlsen i en børsmelding.

Han trekker frem at de fleste kostnadene kommer i dollar, mens inntektene får Norwegian i peso.

– Den kraftige svekkelsen av pesoen mot dollar har skapt et betydelig gap mellom kostnader og inntektene, legger han til.

Ansatte overføres

Norwegian skriver at at alle ansatte utenom dem på kundesenteret vil bli overført til JetSMART. De ansatte på kundesenteret vil levere tjenester til JetSMARTs kunder som flyr innenriks i Argentina, i tillegg til de som flyr mellom Europa og Sør-Amerika.

– Avtalen vi har signert sikrer at det vi har bygget opp i Argentina de to seneste årene videreføres. Nå blir de to nyeste flyselskapene i Argentina en sterkere kombinert enhet. Sammen vil de ha cirka ti prosent av innenriksmarkedet og dermed blir enheten den tredje største operatøren i landet, sier Karlsen.

Onsdag ettermiddag stengte Norwegian-aksjen i 37,41 kroner, etter en oppgang på 0,67 prosent.