Norwegian henter kommersiell direktør fra JetBlue

Marty St. George har mer enn 30 års erfaring fra kommersiell luftfart. Han var inntil nylig kommersiell direktør i det amerikanske flyselskapet JetBlue Airways. Han har også hatt sentrale roller i United Airlines og US Airways, med ansvar for ulike kommersielle funksjoner som inntektsstyring, ruteplanlegging og markedsføring.

Det kommer frem i en pressemelding fra selskapet.

Norwegian har inngått en intensjonsavtale med JetBlue om flyvninger over Atlanteren.

– Jeg er svært godt fornøyd med at Marty St. George har sagt ja til å påta seg denne viktige rollen. Å styrke vår kommersielle posisjon og øke inntektene er avgjørende for å levere på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet. Jeg er overbevist om at St. George med sin brede erfaring fra store amerikanske flyselskaper vil være verdifull for selskapet, sier konsernsjef Geir Karlsen.

Bollmann Leknes ferdig

Bakgrunnen for at Norwegian styrker toppledelsen er at kommersiell direktør Helga Bollmann Leknes i Norwegian har sagt opp, etter vel to år i stillingen. Bollmann Leknes ble tilbudt en annen rolle i toppledelsen, men har valgt å tre ut av Norwegian.

Bollmann Leknes startet i Norwegian i 2017 som HR-direktør og fikk i tillegg ansvaret som kommersiell direktør i november 2018.

– Jeg vil takke Helga Bollmann Leknes for det hun har bidratt med i Norwegian, både som kommersiell direktør og HR-direktør. Jeg synes det er synd at hun har valgt å forlate selskapet, men ønsker henne lykke til videre, sier fungerende konsernsjef i Norwegian, Geir Karlsen.

Bollmann Leknes skriver i pressemeldingen at «det har vært en fantastisk erfaring å være en del av Norwegian og jeg er takknemlig for de mulighetene spesielt Bjørn Kjos har gitt meg.»

Hun avslutter med å ønske Norwegian og alle de fantastiske medarbeiderne lykke til.