Slik gikk det med SAS i avvikende 4. kvartal

SAS melder om et resultat etter skatt på 861 millioner svenske kroner i sitt regnskapsmessige fjerde kvartal 2019, mot 623 millioner svenske kroner i samme periode året før.

SAS' regnskapsår løper fra 1. november til 31. oktober påfølgende år.

Resultat per aksje ble 2,19 svenske kroner, mot 1,56 svenske kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 1.096 millioner svenske kroner, sammenlignet med 789 millioner svenske kroner i fjor.

Driftsresultatet ble 1.187 millioner svenske kroner, mot 920 millioner svenske kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 13.463 millioner svenske kroner, sammenlignet med 12.678 millioner svenske kroner i fjerde kvartal 2018.

Selskapet melder at helårsresultatet er utilfredsstillende, men at fjerde kvartal var solid.

– I fjerde kvartal så vi en sterk utvikling i etterspørselen etter våre produkter og tjenester. Det totale antallet passasjerer økte med 2,3 prosent. I tillegg økte salget av charter og tilleggstjenester, og de totale inntektene vokste med over 6 prosent, sier SAS-sjef Rickard Gustafson i en kommentar.

2020

Ifølge rapporten venter flyselskapet imidlertid betydelig lavere etterspørsel og tilbud.

I tillegg kommer høyere kostnader for nye fly, økte opptreningstid, og implementering av IFRS 16, noe som gjør at SAS spår en EBIT-margin på 3-5 prosent for regnskapsmessig 2020.

– De usikre økonomiske fremtidsutsiktene og fremvoksende avmattingen i store økonomier kommer til å påvirke etterspørselen fra kundene negativt. Den svake svenske og norske kronen er fortsatt svak mot dollaren, og euroen forblir også en utfordring, sier Gustafson.

