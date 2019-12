SAS kutter julebonus med 71 millioner svenske kroner

Før jul i fjor kunngjorde SAS at de ville utdele en bonus på 100 millioner svenske kroner til sine rundt 10.000 ansatte.

Nå melder Expressen at SAS kutter årets bonus betydelig, ned til 29 millioner svenske kroner.

Nådde ikke mål

Det betyr drøyt 3.000 svenske kroner hver i bonus til de ansatte. Kuttet kom frem i forbindelse med gårsdagens kvartalsrapport.

Årsaken er at SAS ikke nådde to av sine tre økonomiske mål for 2018/19. De ansatte skal ha fått beskjed gjennom en e-post fra styreleder Carsten Dilling. For å få bonusen må man ha vært ansatt i hele regnskapsåret 2017/18, og fortsatt være ansatt i oktober i år.

Skuffet

Talsmann for pilotene i SAS, Wilhelm Tersmeden, sier bonusen smaker litt vondt. Pressesjef Freja Annamatz mener SAS har vært tydelige og handlet korrekt.

SAS var rammet av streik både i våres og tidlig høst.

Flyselskapet falt i går kraftig på børsen etter fremleggelsen av kvartalsrapporten.