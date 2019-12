Ansatte mener Avinor-kutt svekker sikkerheten

– Vi er bekymret for ­beredskapen på norske flyplasser. ­Reduksjonene som har pågått over lang tid kan gå ut over sikkerheten både for flypassasjerer og ansatte, sier leder Bjørn Tore Mikkelsen i Delta Luftfart til Bergens Tidende. Organisasjonen representerer ansatte ved norske flyplasser.

Fredag kveld valgte et fly på vei fra Oslo til Bergen å heller lande i Haugesund. Årsaken var begrenset brann- og redningskapasitet på Flesland. Også ved Evenes og Kjevik har det vært lignende hendelser i år, skriver BT.

For å lande et fly av typen Boeing 737 er det krav om beredskap i kategori sju. Flesland har ganger den siste tiden hatt brann- og redningskapasitet på nivå fem.

Bemanningsmangelen skyldes en langtidssykmelding, og Delta Luftfart og Pilotforbundet kobler derfor den manglende beredskapen til kravet Avinor har om at selskapet må kutte 400 millioner kroner innen 2021. Det blir avvist at flyplassledelsen.

– Vi har kategori sju som standard, så vi skal være fire på jobb. I går var sykdom grunnen til at vi var en mindre. Det ble gjort forsøk på å få tak i vikar, sier lufthavndirektør Helge Eidsnes ved Bergen lufthavn. Han påpeker at slokkekapasiteten ikke er mindre selv om de er i kategori fem.

(©NTB)