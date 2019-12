Analytikere heiser forventningene til Norwegian-aksjen

For enkelte meglerhus var det en sterk skepsis til Norwegians finansielle ryggrad både før og etter sommeren. Både storbanken HSBC, britiske Bernstein og ABG Sundal Collier fryktet at Norwegian ville gå tom for rullebane, som i luftfart er ensbetydende med emisjon.

HSBC-analytiker Andrew Lobbenberg var i tillegg bekymret for om flyselskapet i det hele tatt ville overleve.

Og blant 11 analytikere som registrerer kursmålene hos Bloomberg, var det rundt sommeren en overvekt av salgsanbefalinger, hvor det gjennomsnittlige kursmålet var rundt 27 kroner.

Men så skjedde det mye.

Mange tiltak...

For etter at Geir Karlsen inntok rollen som konstituert konsernsjef i juli har det skjedd mye på Norwegians hovedkontor på Fornebu. Karlsen, som i tillegg har vært finansdirektør, har gjort det både analytikere og aksjonærer ventet på, nemlig å styrke balansen.

Dette er trolig også resultatet av at Norwegians nye styreleder, danske Niels Smedegaard, instruerte Norwegian-ledelsen til å styrke lønnsomheten og redusere veksten.

Bank Norwegian-aksjene ble solgt, som tilførte nær 1 milliard i cash, i tillegg til å redusere gjelden. Obligasjonseierne godtok tilslutt utsettelse på obligasjonsforfall på 3,4 milliarder kroner med rundt to år, mens den etterlengtede joint venture-avtalen med den kinesiske storbanken China Construction Bank falt på plass samtidig med rapportering av Norwegians beste kvartalstall gjennom alle tider i tredje kvartal.

NY BOSS: Styreleder Niels Smedegaard (t.v.) i Norwegian presenterer Jacob Schram som ny konsernsjef. Foto: Iván Kverme

Joint venturet vil i første omgang inneholde 27 Airbus-fly, men vil samtidig ha mulighet til å ta ut flere fly på sikt. I tillegg har Karlsen utsatt en rekke leveransedatoer for nye fly.

Som om ikke det var nok, er egenkapitalen styrket gjennom en emisjon på rundt 900 millioner kroner, med et konvertibelt lån på 150 millioner dollar på toppen.

Karlsen går tilbake som finansdirektør fra 1. januar, når tidligere Circle K-topp Jacob Schram inntar sjefsstolen.

...som analytikerne liker

Og med en slagkraftig konsernsjef har analytikerne pusset opp regnearkene sine. For nå har de samme 11 analytikerne et gjennomsnittlig kursmål på nær 46 kroner pr. aksje, hvor selv HSBC anbefaler kundene sine å kjøpe flyaksjen.

I den ferske HSBC-analysen, som er oversatt av TDN, skriver storbanken følgende:

«Under tredjekvartalsrapporten uttalte selskapet at 90 prosent av inntektene for øyeblikket blir holdt tilbake av kredittkortleverandørene. Dette er høyst uvanlig og et tegn på hvor veldig utfordret Norwegians økonomiske situasjon har vært. Hvis kredittkortleverandørene blir ytterligere bekymret, kan de holde tilbake de siste 10 prosentene av inntektene. Skulle de få mer tillit til selskapet, kan de frigjøre opptil 90 prosent av de bokførte inntektene. På bakgrunn av grepene som er gjort i balansen ser vi grunnlag for at kredittkortselskapene vil gi Norwegian større tillit fremover».

HØYEST SIKTE: Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities ser Norwegian-aksjen i 60 kroner. Foto: Ivan Kverme

Analytiker Petter Nystrøm i ABG snudde sin anbefaling til hold etter at Norwegian styrket balansen og hentet mer egenkapital, et tiltak han så som helt nødvendig for å endre sin salgsanbefaling.

Alene om salgsanbefalingen

Av Norwegian-analytikerne er det kun Karl Johan Molnes i Norne Securities som har salgsanbefaling, med et kursmål på 40,26 kroner, til tross for at aksjen stengte på 37 kroner onsdag.

Molnes oppdaterte analysen på Bloomberg den 25. januar. Finansavisen har kontaktet analytikeren for å høre om han fremdeles har en salgsanbefaling på aksjen, uten å få svar. Etter all sannsynlighet har Molnes sluttet i dekke Norwegian-aksjen.

I tillegg har britiske Davy Research og Bank of America Meryll Lynch dekning av selskapet, men oppgir ikke kursmål.

Etter emisjonen den 5. november er Norwegian-aksjen blitt handlet i området rundt emisjonskursen på 40 kroner. Reparasjonsemisjonen til aksjonærer som ikke deltok i emisjonen vil bli gjennomført tidlig på nyåret.

Aksjen ble omsatt for 59,3 millioner kroner på Oslo børs onsdag, og stengte opp 1,65 prosent.