Canadisk flyselskap satser på elfly

Harbour Air har sammen med teknologiselskapet magniX utviklet elmotoren på flyet som ble testet, et 62 år gammelt sjøfly av typen DHC-2 de Havilland Beaver.

Tirsdag gjennomførte de en prøveflygning i Vancouver, rett nok bare tre minutter lang, men likevel historisk, ifølge selskapets grunnlegger og eier Greg McDougall.

Skapte historie

– I dag skapte vi historie, slo han fast etter selv å ha sittet bak spakene på det gule sjøflyet som kan ta seks passasjerer.

– Vårt mål er å elektrifisere alle våre fly. Det er ingen grunn til ikke å gjøre dette, sier han.

Harbour Air transporterer rundt en halv million passasjerer årlig mellom Vancouver, skistedet Whistler og øyer og småsteder langs stillehavskysten.

– Dette beviser at kommersielle helelektriske flygninger lar seg gjennomføre, sier sjefen for magniX, Roei Ganzarski.

Kutt i utslipp

Elfly vil ikke bare medføre drastisk kutt i klimautslipp, men også spare flyselskap for store utgifter til drivstoff og vedlikehold, understreker McDougall.

Kommersiell bruk av elfly i passasjertrafikk er imidlertid fortsatt et stykke fram i tid, men Harbour Air håper sertifiseringen vil være på plass innen to og et halvt år.

Store flyprodusenter som Boeing og Airbus jobber også med å utvikle elfly, og magniX samarbeider også med det israelske selskapet Eviation. Sammen viste de fram et niseters elfly under et flyshow i Paris i juni. Dette flyet, som er døpt Alice, skal etter planen gjennomføre jomfruturen i begynnelsen av neste år.

(©NTB)