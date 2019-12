Delta Air Lines øker guidingen for 2020

Delta Air Lines øker guidingen og forventer et resultat per aksje på mellom 6,75 og 7,75 dollar per aksje i 2020, skriver selskapet på deres nettsider.

Den tidligere guidingen lå ifølge FactSet på 7,05 dollar per aksje.

I tillegg forventes det at topplinjen skal øke med mellom fire og seks prosent.

Selskapet melder også at det forventer å generere en fri kontantstrøm på fire milliarder dollar i 2020, hvorav 70 prosent skal deles ut til eierne.

«Deltas forandring de siste ti årene har resultert i jevn levering av bransjeledende inntjening», sa CFO Paul Jacobson.

For omtrent to måneder siden leverte Delta Air Lines kvartalsrapporten for tredje kvartal 2019, som var noe over estimatene. Selskapet fikk et justert resultat per aksje på 2,32 dollar, mot ventede 2,26 dollar.

Nyheten sender aksjen opp 2,9 til 56,67 dollar. Hittil i år er aksjen opp 13,5 prosent, mens den har falt 4,7 prosent de siste tre månedene.