American Airlines utsetter plan for returnering av 737-MAX

Tidligere forventet verdens største flyselskap målt i passasjerer at 737 MAX-flyene skulle komme i luften tidlig mars. Det skriver CNBC torsdag kveld.

Boeing erkjente torsdag at selskapet ikke vil få godkjenning i år fra Federal Aviation Administration (FAA) om å returnere 737 MAX-flyene til tjeneste. Det skjedde etter at selskapets administrerende direktør hadde møte med høytstående tjenestemenn i Washington.

FAA skal ha sagt at de ikke kommer til å godkjenne at flyene skal tilbake i lufta før januar. I november sa Boeing at de forventet at FAA kom til å godkjenne 737 MAX-flyene i midten av desember.

I mars ble 737 MAX-flyene satt på bakken etter at styrten i Indonesia og Etiopia tok livet av 346 mennesker.

American Airlines steg 3,2 prosent på Wall Street torsdag, mens Boeing endte ned 1,1 prosent.