Erstatningstjeneste advarer: Rekordmange vil få flyproblemer i julen

– Godt over en kvart million norske passasjerer – og kanskje så mange som 300 000 – vil bli rammet av forsinkelser eller kanselleringer i julen som kommer. Etter alt å dømme vil vi se et rekordstort antall rammede passasjerer, altså et tall over de 290 000 passasjerene som ble rammet av flyproblemer i fjor, sier Andreas Hermansson, landssjef for Airhelp i Norge, i en pressemelding.

Airhelp melder at svært mange flypassasjerer fører til hektiske flyplasser, flere avganger og fulle fly. Det gir igjen flere kanselleringer og forsinkelser enn ellers.

– Julen 2019 blir trolig ganske lik julen 2018. Det betyr at vi ser rundt 15 til 20 prosent flere kanselleringer og forsinkelser enn ellers i året. Etter beregningen vil hver tredje flyvning oppleve utfordringer med tidsplanen i julen 2019, sier Hermansson.



Han forteller at økingen i flypassasjerer i julen har økt betydelig de siste fem årene.