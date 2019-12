Icelandair spår MAX-retur i mai

Boeing glimret med sitt fravær på vinnerlisten da Wall Street satte nye rekorder i går.

Aksjen falt 4,3 prosent til 327 dollar etter at selskapet varslet stans i 737 MAX-produksjonen.

«Boeing var for optimistiske til når 737 skulle være tilbake i luften. Utsettelsen ødelegger utsiktene for fremtidig salg og er nok et bevis på at Boeing helt enkelt ikke kan feie de to ulykkene med flytypen under teppet. Jo lenger 737 er ute av drift, desto mer vil investorer anerkjenne at problemet ikke vil gå over med det første. Som en følge venter vi at Boeing-aksjen vil nå sine laveste nivåer på 52 uker neste år» skriver analysesjef Jasper Lawler hos London Capital Group i en oppdatering tirsdag.

Tilbake i mai?

Samtidig viser TDN Direkt til at Icelandair har oppdatert sitt ruteprogram og forventer nå Boeings 737 MAX-fly tilbake i luften i mai 2020.

Icelandair har tidligere inngått en avtale med Boeing om kompensasjon, og er ifølge en oppdatering fortsatt i samtaler om ytterligere kompensasjon.

På Oslo Børs faller Norwegian, som har 18 MAX-fly i sin flåte, 1,7 prosent til 38,05 kroner i tirsdagens handel.