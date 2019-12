Norwegian håper å bli enige med Boeing før nyttår

– Det er en dialog med Boeing som har pågått siden i sommer. Vi har et håp om at vi skal komme til en endelig forståelse før nyttår. Vi er helt i sluttfasen, sier Norwegians fungerende konsernsjef og finansdirektør Geir Karlsen ifølge TDN Direkt i DNB Markets-podcasten «Utbytte.

Alle Boeing MAX 737-fly har vært satt på bakken i lang tid etter to ulykker på kort tid.

– Superutfordring

Til sammen 346 mennesker mistet livet i to 737 MAX-ulykker i Indonesia i oktober 2018 og Etiopia i mars i år.

– I slutten av 2019 har Boeing har nesten 500 fly parkert i Seattle, deriblant 13-15 av våre. Det er en superutfordring for Boeing, samtidig ønsker vi å komme så godt som mulig ut av avtalen vi nå er i ferd med å gjøre, sier Karlsen.

Påske

De håper at flyene er tilbake i drift før påske. Karlsen forteller at det er kompliserte diskusjoner som omhandler kompensasjon, samt plan for levering av MAX-fly. Boeing vil ikke klare å levere innen tiden som partene tidligere var enige om.

– Vi sitter og planlegger sommerproduksjonen for neste år, og vi legger til grunn at Max er tilbake. Pr. i dag har vi 32-34 fly for lite i forhold til hva vi trodde for ett år siden. Etter hva vi forstår etter dialog med Boeing er at FAA vil gi en tillatelse i midten av januar, og at de europeiske luftmyndighetene EASA vil komme en måned senere. Deretter tror vi at vi trenger 4 til 8 uker før vi har flyene i produksjon, sier han.

Icelandair spår at MAX-flyene er tilbake i ma i. Boeing varslet tidligere denne uken stans i produksjonen av 737 MAX-fly.