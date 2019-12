Flere passasjerer klager til flyselskapene

Er flyet forsinket, kansellert eller passasjeren er nektet ombordstigning på grunn av overbooking, kan passasjeren ha rett til en standardkompensasjon. Men det er langt fra alltid at flyselskapene er enig med passasjeren om vedkommende har rett til kompensasjon, skriver Finansavisen.

Får passasjeren avslag av flyselskapet, og mener det er uriktig, havner saken i Transportklagenemnda. I 2017 fikk nemnda inn 2.714 saken og per midten av desember i år var antallet 4.248, skriver avisen.

– Avgjørelsene i nemnda er ikke bindende, slik at de gir ikke retts- og tvangskraft, men de aller fleste avgjørelser aksepteres av flyselskapene, sier Cecilie Asak Oftedahl i Transportklagenemnda.

Klagehjelpselskapet Airhelp mener at flyselskapene er blitt strengere. Selskapet har gått gjennom alle sine saker med det de mener er rettmessige krav og funnet at antall avslag øker.

Ifølge Airhelp har SAS tredoblet antallet avslag fra januar til oktober i år sammenlignet med samme periode i fjor. Norwegian har nærmest doblet sine avslag i samme periode fra 2018 til 2019, hevder selskapet.

SAS sier til Finansavisen at de følger bestemmelser og lovverk, herunder også EU-forordningen. Norwegian svarer at de er forpliktet til å følge EUs regelverk for passasjerrettigheter, noe som betyr at alle som har krav på kompensasjon, får kompensasjon.

