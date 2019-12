United Airlines fjerner 737-Max fra ruteprogrammet

Det Illinois-baserte flyselskapet, United Airlines, har fjernet Boeing 737 Max-flyene fra ruteprogrammet til juni 2020.

Nyheten kommer etter at Boieng annonserte mandag at de vil innstille produksjonen av den ulykkesrammede flytypen over nyttår.

Fredag samme uke meldte også Boeings hovedleverandør, Spirit AeroSystems, at produksjonen av materiale til flytypen er stanset inntil videre.

«Det blir solgt MAX-fly årlig for flere titalls milliarder dollar, og en stans i produksjonen kan sende sjokkbølger gjennom amerikansk økonomi fordi underleverandørene rammes hardt», skrev The New York Times om nyheten på mandag.