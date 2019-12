Konsernsjefen i Boeing ble sparket

Finansdirektør Greg Smith vil ta over som midlertidig konsernsjef. Styret har utnevnt David L. Calhoun som ny konsernsjef, men tar ikke over før 13. januar 2020. Calhoun vil fortsette som styremedlem i selskapet. Samtidig blir styremedlem Lawrence W. Kellner øyeblikkelig ikke-utøvende styreleder.

Handelen i Boeing-aksjen ble stoppet i førhandelen grunnet påvente av nyheter. Det viste seg altså å være store nyheter.

Boeing har hatt store problemer i lang tid. To av deres 737 MAX-fly var involvert i ulykker som kostet over 300 personer livet. Siden mars har alle fly av denne typen vært satt på bakken. Det er ennå ikke avklart når disse flyene kan tas i bruk igjen.

– Jeg har stor tro på fremtiden til Boeing og 737 MAX. Jeg er beæret over å få lede dette gode selskapet og de 150.000 dedikerte ansatte som jobber hardt for å skape fremtiden for luftfart, sier Calhoun i en uttalelse.

Styret besluttet at en endring i ledelse var nødvendig for å gjenopprette tilliten til at selskapet går videre, mens det jobber for å reparere forhold til regulatorer, kunder og alle andre interessenter, skriver selskapet i en melding.

Under selskapets nye ledelse vil Boeing operere med et fornyet engasjement for full åpenhet, inkludert effektiv og proaktiv kommunikasjon med FAA (Federal Aviation Administration), andre globale regulatorer og dets kunder, skriver selskapet videre.

Tidligere i år gikk Eric Lindblad av som sjef for Max-programmet. Lindblad hadde vært i selskapet i 34 år.

12. desember erkjente Boeing at selskapet ikke vil få godkjenning i år fra FAA om å returnere 737 MAX-flyene til tjeneste. Boeing hadde håpet å få 737 MAX-flyene i luften før 2020.

Aksjen stiger 3,3 prosent til 338,9 dollar per aksje på Wall Street.