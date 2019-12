Norwegian-passasjerer får medhold i klager på håndbagasjegebyr

Norwegian har skrevet ut gebyr på mellom 650 og 750 kroner til passasjerer som har hatt med seg håndbagasje som er over flyselskapets vekt- eller størrelsesgrense om bord i fly.

Den 19. desember ga Transportklagenemnda for flyreiser seks passasjerer medhold i deres klager på gebyrene.

Grunnen er at nemnda mener at flyselskapet ikke har vært i stand til å bevise at bagasjen faktisk var over den tillatte størrelse eller vekt for passasjerene som klaget. Det er selskapet som har bevisbyrden for at gebyret er korrekt ilagt, mener nemnda.

Nemnda anbefaler derfor at Norwegian betaler tilbake gebyrene.

– Gadd ikke å veie håndbagasjen

Ved ett av tilfellene skulle en passasjer reise fra Oslo lufthavn til Chania på Kreta. Ved ombordstigning på Oslo lufthavn pekte en av de ansatte på klagers håndbagasje og hevdet at den veide for mye. Klageren hadde selv veid kofferten før hun reiste hjemmefra og forklarte at den veide under ti kilo, som var øvre grense for vekt. De ansatte gadd, ifølge klageren, ikke å veie håndbagasjen, og ila et gebyr på 750 kroner.

Da klageren ankom Chania, ba hun personalet ved innsjekkingsskranken om å veie kofferten. Den veide da 6,8 kilo.

Norwegian trenger tid

Det var Flysmart24 som omtalte saken først.

– Disse sakene kom inn bare noen dager før jul. Vi trenger litt tid til å vurdere hver enkelt sak individuelt før vi tar en beslutning på hva vi gjør videre, sier talsperson Astrid Mannion-Gibson i Norwegian til nettstedet.

Norwegian innrømmet i høst at de har håndhevet regelverket for vekt og størrelse for håndbagasje for strengt, etter at flere passasjerer reagerte på gebyrene de ble ilagt.

– Vi har vært altfor firkantet ute på flyplassen. Det er det vi har fått tilbakemeldinger om at kundene reagerer på, sa informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Nettavisen.

