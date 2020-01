Flere Norwegian-kunder klimakompenserer reisene sine

Over 14.000 Norwegian-kunder har på under én måned valgt å kompensere for karbonavtrykket sitt. Dette betyr at 500.000 kroner til utvalgte klimaprosjekter i Laos, Vietnam og Thailand, skriver Norwegian i en pressemelding.

Tidligere i desember inngikk Norwegian et samarbeid med klimaselskapet Choose for at flyselskapets kunder enkelt kan kompensere for sitt karbonavtrykk.

I Laos støttes et lokalt vannkraftprosjekt, i Vietnam støttes et offshore vindprosjekt, mens Norwegian-kunder bidrar til å støtte metanfangst fra et avfallsdeponi i Thailand.

