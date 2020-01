Norwegian kan innkassere milliarder i kompensasjon fra Boeing

Flytypen Boeing 737 Max fikk flyforbud i mars, og har siden kostet flyselskaper med flyene i flåten massive summer. Den amerikanske flyprodusenten har avsatt mangfoldige milliarder dollar til å kompensere kundene, men har vært taus om hvilke beløp hvert av selskapene kan forvente seg.

Tirsdag 1. januar informerte Turkish Airline aksjemarkedet om at selskapet har inngått en avtale med Boeing om kompensasjon. Avtalen innebærer 150 millioner dollar, rundt 1,3 milliarder norske kroner, i direkte kompensasjon, i tillegg til 75 millioner dollar, drøye 650 millioner norske kroner, til opptrening av piloter og dekning av blant annet reservedeler.

Norwegian-aksjen responderte umiddelbart da handelen åpnet på årets første dag, og steg hele 8,5 prosent. Det ble omsatt aksjer for hele 197 millioner kroner.

Flere fly

Finansavisen har vært i kontakt med flere analytikere som ikke ser andre grunner enn Turkish-kompensasjonene for den kraftige oppgangen.

– Aksjen går nok på nyheten om at Turkish har inngått avtale med Boeing, og dermed en forventning om at Norwegian omsider også skal få inngått en avtale, sier Martin Stenshall i Danske Bank Markets.

Turkish Airlines har 12 Max-fly på bakken, mens Norwegian har flest blant de europeiske flyselskapene, med 18.

– Er det i det hele tatt mulig å gjøre annet enn antagelser, og sammenligne med hva andre får?

– Det er vanskelig å estimere verdien på en eventuell avtale for Norwegian, sier Stenshall, men presenterer det «enkle» regnestykket med antallet fly:

– Dersom det er riktig at Turkish fikk 225 millioner dollar for 12 Max-fly, kan det være naturlig at Norwegian med sine 18 Max-er bør få det samme pr. fly. Og det vil da si 337 millioner dollar, eller rundt 2,9 milliarder norske kroner.

Andre analytikere påpeker at Norwegian i tillegg har mange leveringsklare fly som ikke er satt i trafikk, og at kompensasjonen fra Boeing derfor godt kan ende mellom 4 og 5 milliarder kroner.

– GÅR PÅ KOMPENSASJONEN: Martin Stenshall i Danske Bank Markets mener Norwegian-aksjen går på kompensasjonen til Turkish Airlines. Foto: Iván Kverme

Schram overtatt styrestikka

Den tidligere Circle K-toppen Jacob Schram ble noe overraskende presentert som ny konsernsjef i Norwegian i november. Han overtar dermed spakene fra Geir Karlsen, som har fungert som både konsernsjef og finansdirektør etter at Bjørn Kjos trakk seg tilbake i juli 2018.

I en podcast hos DNB den 11. desember uttalte Karlsen følgende om kompensasjoner fra Boeing:

«Det er en dialog med Boeing som har pågått siden i sommer. Vi har et håp om at vi skal komme til en endelig forståelse før nyttår. Vi er helt i sluttfasen», sa han da.

Avtalen ble ikke inngått med Boeing i 2019. Norwegian har regnet seg frem til et tap på rundt 1 milliard kroner på Max-parkeringen i 2019 siden mars.

Kan satse på Airbus

Karlsen har tidligere fortalt Finansavisen at Boeing har brutt avtalen med Norwegian når det kommer til leveranse av nye fly, hvor de har rundt15 ferdigproduserte Max-er på bakken i USA. Og på bakgrunn av kontraktsbruddet fra Boeing skal derfor Norwegian ha lovverket på sin side, med mulighet for å kansellere flybestillinger, og dermed også frigjøre forskuddsbetalinger.

Om Norwegian fremdeles ønsker å satse på Max-ene, eller om de istedenfor tar levering av bestillingen hos Airbus av typen A320, er ikke kjent.

Men i det nye flåtesamarbeidet med kineserne ble kun 27 av rundt 70 A320-fly overdratt, som kan bety at flytypen fremdeles er å regne som en opsjon hos Norwegian.