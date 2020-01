Passasjervekst for Ryanair

Ryanair Group hadde en passasjervekst på 9 prosent i desember, melder flyselskapet fredag.

Ryanair hadde 10,7 millioner passasjerer, mens med Lauda hadde gruppen 11,2 millioner passasjerer for måneden. I fjor var totalen 10,3 millioner passasjerer i desember.

Ryanair-sjef Michael O'Leary forteller at han venter at Boeing 737 Max-flyene som har vært satt på bakken siden i mars i fjor, vil fortsette å skape problemer for Ryanair. Boeing har også sinket produksjonen av nye fly. Ryanair har bestilt 135 fly fra Boeing.

– Vi skulle hatt 58 fly til sommeren. Det gikk ned til 30, så 20, så ti, og det siste var kanskje fem. Det er mulig vi bare får de første flyene i oktober 2020, sier O'Leary ifølge Reuters.

Aksjen til Ryanair endte i går opp 1,91 prosent på børsen i Dublin. I 2019 gikk aksjen opp 41,73 prosent.

Selskapet har rundt 18.000 ansatte. De flyr i drøyt 225 ulike land.