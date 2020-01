Kraftig vekst for Wizz Air

Wizz Air hadde en vekst i passasjertrafikken med 24,7 prosent i desember, sammenlignet med samme måned året før, opplyser flyselskapet. Selskapet fraktet 3,3 millioner passasjerer. De utnyttet 89,4 prosent av deres seter.

I løpet av hele 2019 hadde Wizz Air 42,5 millioner passasjerer, opp fra 39,8 millioner i 2018.

CO2-utslippene økte også for Wizz Air. De slapp ut 324.437 CO2 tonn totalt i desember, opp fra et CO2-utslipp på 264.244 i 2018. Det er en økning på 22,8 prosent, selv om CO2-utslipp pr. passasjer delt på kilometer gikk ned med to prosent.