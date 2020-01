Disse selskapene har fått Boeing-kompensasjon

Boeings 737 Max-fly har vært satt på bakken siden mars 2019 etter at to av deres fly var involvert i to store ulykker. Det kostet 346 passasjerer livet.

Og det har medført tap for en rekke flyselskap som ikke har kunne bruke sine Boeing 737 Max-fly. 59 flyselskap har denne flytypen i sin flåte.

Stadig flere flyselskap har blitt enige med Boeing om kompensasjon. Det siste selskapet er American Airlines, det største i USA.

Ifølge partene er kompensasjonsavtalen konfidensiell, men Reuters melder at American Airlines skal bruke over 30 millioner dollar av summen de mottar på overskuddsdeling for de ansatte i 2019.

Norwegian hopp etter avtale i Tyrkia

Norwegian har tidligere uttalt at de er i dialog med Boeing om kompensasjon, men at det er avansert dialog. Aksjen til Norwegian hoppet nylig solid opp etter at Turkish Airlines sikret seg kompensasjon. Ifølge avisen Hurriyet sikret selskapet seg to milliarder kroner, og analytikere har regnet med at Norwegian kan få opp til fire og fem milliarder kroner.

Aeromexico annonserte mandag at de hadde fått på plass en kompensasjonsavtale med Boeing. Størrelsen på beløpet er ikke kjent.

Southwest Airlines fikk en avtale på plass i desember. Det har blitt rapportert at de satte av 1,14 milliarder kroner til sine ansatte fra kompensasjonsavtalen.

Mer trøbbel?

Flyprodusenten Boeing har funnet en mulig feil på MAX 737-flyene, etter at USAs luftfartsmyndighet FAA beordret gjennomgang av flyets systemer.

Under gjennomgangen av endringer Boeing skal gjøre på flyene ble det oppdaget at bunter med ledninger i flyet var for nære hverandre, som i teorien kan øke faren for kortslutninger.

Slike kortslutninger kan gjøre at pilotene mister kontroll over flyet.

– Vi har identifisert et ledningsnettproblem og jobber sammen med FAA for å gjennomføre en analyse, sier talsperson Gordon Johndroe mandag.

Boeing påpeker at det er for tidlig å si om de vil måtte gjøre designendringer, som for eksempel å flytte ledningsbuntene lenger fra hverandre. Ifølge selskapet kan andre sikkerhetstiltak, deriblant effektbrytere og isolasjon rundt ledningene, være tilstrekkelig for å hindre kortslutninger og nye ulykker.

Ikke klarsignal

Ifølge The New York Times , som først omtalte saken, kan selskapet også måtte inspisere om forgjengeren til Max, kalt NG, også har samme elektroniske feil.

Boeing produserte og leverte nærmere 400 MAX-fly til flyselskaper før flyet i mars ble satt på bakken. Siden da har rundt 400 nye fly blitt produsert, men disse er ikke levert ut til flyselskapene.

Selskapet har oppdatert flyenes programvare etter at en feil ved manøvreringssystemet MCAS ble knyttet til ulykkene, men USAs luftfartsmyndighet FAA har ennå ikke gitt klarsignal til at flytypen kan tas i bruk igjen. Trolig vil det ta flere måneder før modellen får grønt lys.