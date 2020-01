Norwegian leverer på strategien om å stagge veksten og samtidig skape lønnsomhet

Tirsdag morgen presenterte Norwegian trafikktall for desember, og som de foregående måneder faller kapasiteten kraftig, som forespeilet, samtidig som lønnsomheten stiger.

– Etter kun noen dager som konsernsjef i Norwegian, er det gledelig å kunne legge fram positive trafikktall. De ansatte har gjennom 2019 gjort en formidabel innsats i arbeidet med å levere på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

Danske Bank-analytiker Martin Stenshall deler den nye konsernsjefens uttalelse om at tallene var gode, og skryter samtidig av selskapet.

– Det er fabelaktiv av Norwegian. Både den sterke inntektsveksten og fyllingsgraden var imponerende, sier han.

Kutter «over hele linja»

Meglerhuset trekker spesielt frem den positive økningen i RASK (inntekt pr. setekilometer).

– Trenden er klar, og er opp i både oktober, november og desember med henholdsvis 5,8, 18 og 21 prosent, sier Stenshall.

– Det er det som igjen øker marginene til flyselskapet.

BULL: Martin Stenshall i Danske Bank Markets. Foto: Iván Kverme

Stenshall er klar på at trafikktallene for desember viser at Norwegian kutter kapasitet «over hele linja», men mest på langdistanse fra Norden og kortdistanse utenfor Norden.

Norwegian har allerede varslet at langdistanseflyvninger fra både Stockholm og København skal avvikles, og i tillegg er en rekke ruter i Europa kuttet.

– Inntektsøkningen blir i stor grad støttet av kortdistanse i Norge, i tillegg til langdistanse utenfor Norden, sier han.

Kabinfaktoren på langdistanse var i desember på 86,5 prosent hvor kapasiteten det seneste året er redusert med nær 20 prosent.

– Og det er med 10-11 Dreamlinere på bakken i desember, sier Stenshall, med henvisning til motorproblemene på flytypen.

Trafikktall desember for Norwegian Tall i mill. des. 19 Endring fra des. ’18 Passasjerer 2,255 -19 % Fyllingsgrad 83,50% 4,9 p.p. Yield 0,43 14,00% Punktlighet 78,40% 2,7 p.p.

Oljepris et usikkerhetsmoment

Stenshall ser fremdeles på Max-parkeringen som et usikkerhetsmoment, hvor det fremdeles ikke er kjent når flyene er tilbake i luften.

– Men enda viktigere er utviklingen i oljeprisen, som i etterkant av den geopolitiske situasjonen i Midtøsten har skutt i været, sier han.

Ifølge selskapets egne sensitivitetsanalyser slår 1 prosent økning i drivstoffet 113 millioner kroner. Med en oljeprisoppgang på rundt 5 prosent har selskapet i det korte bilde økt drivstoffkostnadene med omtrent en halv milliard kroner, valutajustert for en sterkere norsk krone.

Og i den forbindelse ber meglerhuset investorene sine om å være oppmerksomme på langt høyere flydrivstoff, siden Norwegian ved utgangen av året ikke hadde sikret noe drivstoff i 2020.

Norwegian-aksjen åpnet opp over fem prosent, og steg ytterligere et par prosentpoeng til lunch. Aksjen falt tilbake utover dagen, men stengte til slutt opp 2,77 prosent. Det ble omsatt Norwegian-aksjer for over 236 millioner kroner, og var med det en av de mest omsatte aksjene på Oslo Børs.