Gjør som lavpriskonkurrenten Ryanair

Frem til nå har Norwegian operert med en av flyselskapenes mest generøse regler hva gjelder håndbagasje. Passasjerer kan ta med seg inntil 10 kilo bagasje gratis inn i kabinen. Nå derimot, har flyselskapet bestemt seg for å innføre samme regler som lavpriskonkurrenten Ryanair. Regelen vil tre i kraft fra og med februar og gjelder kun for de billigste billettene, «low fare».

Det skriver Flysmart24.no . Saken ble først omtalt av Check-in.dk (krever abonnement).

Må få plass under stolsetet foran

Det er fortsatt mulig å ta med seg inntil 10 kilo håndbagasje inn i kabinen, gitt at håndbagasjen er såpass beskjeden i størrelse at den får plass under stolsetet foran. Dersom bagasjen skal plasseres i hattehyllen må man betale for det. Norwegian skal ha opplyst flysmart24.no om at det vil utgjøre en liten ekstra kostnad, men at eksakt beløp ikke er klart ennå.

Får ros av luftfartsanalytiker

Luftfartsanalytiker Hans Jørgen Elnæs i selskapet Winair har lenge anbefalt Norwegian å skjerpe sin policy vedrørende håndbagasje for å bedre selskapets økonomi, og er fornøyd med den seneste utviklingen.

–Jeg er overhode ikke overrasket at Norwegian begynner å ta seg betalt for kabinbagasje for de billigste billettene. Det skulle selskapet iverksatt for lenge siden. Det blir som hos Ryanair. Der kan du også ha med én håndbagasje på billigste billett uten ekstra kostnad, men må passe til å ligge under setet foran og kan ikke plasseres i hattehyllen, det sier Elnæs til flysmart24.no