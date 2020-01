Flere flyselskap suspenderer flyvninger over Irak og Iran

Det franske flyselskapet Air France stopper flyvninger over luftrommet til Irak og Iran som en følge av at Iran totalt avfyrte 22 missiler mot to amerikanske baser i Irak.

Iran har hevdet at 80 amerikanere ble drept, mens USA sier at alt står bra til. Norske styrker befant seg på den ene basen, men ingen norske soldater er skadd.

«Flyplanene blir justert i sanntid i henhold til beslutninger fra franske og regionale myndigheter rundt om i verden for å sikre det høyeste nivået av sikkerhet», melder Air France.

Norwegian vurderer endringer

Astrid Mannion-Gibson, talsperson i Norwegian, opplyser til Finansavisen at de vurderer å endre deres rute fra Oslo til Dubai, som går i luftrommet over Iran og Irak.

– Sikkerheten til våre passasjerer og ansatte har alltid absolutt høyeste prioritet. Vi har et fly til Dubai sent i kveld og vi jobber nå med en alternativ rute. Vi er i tett dialog med luftfartsmyndigheter og forholder oss til deres anbefalinger og instruksjoner. SAS har ingen ruter over det aktuelle luftrommet, sier Mannion-Gibson.

SAS har ingen ruter over luftrommet til Irak og Iran, men har likevel valt å avlyse et fly fra Stockholm til Beirut, lenger nord i regionen.

Endrer ruten

Også KLM, som har samme eier som Air France, og Lufthansa flyr utenom luftrommet over Iran og Irak inntvil videre. Det samme gjelder Malaysia Airlines og Singapore Airlines. Flere flyselskaper har også kansellert flyvninger til Iran og Irak.

Det australske flyselskapet Qantas har bedt pilotene på ruten mellom London (England) og Perth (Australia) om å endre «veien». Det gjør at flyene må ta færre passasjerer, og ha mer drivstoff for å kunne bli i lufta mellom 40 og 50 minutter ekstra.

Amerikanske luftfartsmyndigheter har gitt forbud mot å fly over luftrommet i Iran, Irak og også deler av Persiabukta. Russiske myndigheter nekter deres flyselskaper å fly over Iran, Irak, samt Oman og Persiabukta.

Fly styrtet i Iran

Bakgrunnen for uroen i Midtøsten er at USA tok livet av den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag.

Et fly med minst 170 passasjerer og kabinansatte styrtet onsdag i Iran. Flyet var på vei til Ukraina. Ingen overlevde, ifølge ukrainske myndigheter. Det skyldtes angivelig mekanisk trøbbel. Ingen nordmenn skal ha vært ombord.



PS! Grunnet streik knyttet til den franske regjeringens endringer i pensjonssystemet opplyser Air France at det vil bli forsinkelser på korte og mellomlange ruter torsdag.