Flyforbud over store deler av Midtøsten etter flyulykke i Iran

Et Boeing 737-800-fly fra Ukraine International Airlines styrtet onsdag morgen, kun kort tid etter avgang onsdag. Samtlige 176 personer er bekreftet omkommet.

Det ble tidlig spekulert i teknisk feil i en motor som årsak, noe Ukrainske myndigheter senere har benektet.

– Årsaken er ikke kjent, og alle tidligere meldinger var uoffisielle, sier den Ukrainske ambassaden, ifølge Reuters.

Får ikke tilgang

For myndighetene i Iran vil nemlig ikke gi de «svarte boksene» fra det styrtede ukrainske Boeing-flyet til den amerikanske flyprodusenten Boeing.

– Vi vil ikke gi de svarte boksene til produsenten og amerikanerne, sier leder for luftfartsmyndighetene, Ali Abedzadeh, ifølge NTB.

Han sier også at det er uklart hvilket land de svarte boksene kommer til å bli sendt til for å bli undersøkt, og legger til at det er landet der flystyrten skjedde, som i henhold til internasjonale regler har rett til å stå for etterforskningen, ifølge NTB.

– Denne ulykken vil bli etterforsket av Irans luftfartsmyndigheter, men ukrainerne kan også være til stede under etterforskningen, sier han.

Tidligere onsdag ble det meldt at både ferdskriveren og taleregistratoren fra Boeing 737-flyet var funnet på stedet der flyet styrtet.

FAA tar grep

Amerikanske luftfartsmyndigheter var raskt ute med å forby amerikanske flyselskaper å fly over Irak og Iran samt enkelte områder i persisk luftrom.

– FAA fortsetter å følge nøye med på hendelsene i Midtøsten. Vi fortsetter å koordinere med våre nasjonale sikkerhetspartnere og deler informasjon med amerikanske flyselskaper og utenlandske luftfartsmyndigheter, skrev FAA på Twitter.

Både KLM, Air France, Singapore Airlines, Lufthansa og Malaysia Airlines har innført flyforbud i området.

Norwegian følger med

Norwegian har ikke mange avganger i det aktuelle luftrommet, men bekrefter at uro i Midtøsten er et tema hos selskapet, med bakgrunn i ruten til Dubai.

– Vi har en flygning til Dubai fra Oslo sent i kveld og vi ser nå på alternative ruter utenom Iran, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen til Finansavisen.

Norwegian har 37 egeneide i tillegg til 41 leasede fly av typen 737-800, og har derfor naturligvis kommunikasjon med flyprodusenten.

– Vi har jo løpende kontakt med Boeing om en rekke temaer, og i denne saken kan jeg kun svare for eget område: De har delt sin offisielle kommentar med oss på kommunikasjon, sier Sandaker-Nielsen.

SAS har ingen ruter over luftrommet til Irak og Iran, men har likevel valgt å avlyse et fly fra Stockholm til Beirut, lengre nord i regionen.