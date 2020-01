Boeing stiger etter nyheter rundt flystyrt

Boeing falt 1,8 prosent på Wall Street onsdag etter at Boeing 737-800-flyet fra Ukraine International Airlines styrtet onsdag morgen i Iran. 176 personer omkom.

Samme dag nedgraderte Cowen Boeing-aksjen til hold fra tidligere kjøp, ifølge Marketwatch. Samtidig ble kursmålet justert til 371 dollar per aksje. Tidligere hadde investeringsbanken et kursmål på 419 dollar per aksje.

Ulike oppfatninger

Torsdag ettermiddag melder en rekke medier at flyet trolig ble skutt ned.

– Jeg har mine mistanker, sa USAs president Donald Trump da han fikk spørsmål om flystyrten under et pressetreff i Det hvite hus torsdag.

Presidenten sa at han ikke tror flystyrten hadde noen mekanisk årsak og at han ikke ønsker å si noe mer om saken.

– Flyet fløy over et urolig område og noe fælt skjedde, sa Trump.

Iran på sin side utelukker at et missil på avveie kan være årsaken til at flyet styrtet.

– Flere nasjonale og internasjonale fly var i iransk luftrom samtidig på samme høyde på 2.440 meter, sier Ali Abedzadeh, som leder landets luftfartsmyndighet og som også er landets visesamferdselsminister.

– Ryktene om at et missil rammet flyet kan umulig være korrekte. Det er ulogisk, sier han.

Stiger på børs

Boeing-aksjen stiger 1,7 prosent på Wall Street torsdag og har med det hentet inn gårsdagens fall. Det siste året har aksjen falt 4,5 prosent, mens den er ned 9,2 prosent de siste tre månedene.

Ifølge Marketwatch har mindre enn 40 prosent av analytikerne som følger aksjen en kjøpsanbefaling. Til sammenligning hadde over 80 prosent av analytikerne kjøpsanbefalinger for ett år siden.