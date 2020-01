Flygigant kutter i guidingen - aksjen faller

Flygiganten American Airlines kutter ifølge Marketwatch fredag guidingen i inntektene for fjerde kvartal 2019. Selskapet forventet tidligere at inntektene per ledige «seat mile» (selskapet bruker miles og ikke kilometer som måleenhet) skulle vokse med mellom null og to prosent i fjerde kvartal. Nå kutter selskapet i guidingen og forventer at tilsvarende tall skal vokse med mellom null og én prosent i fjerde kvartal. American Airlines peker på at perioden før Thanksgiving hadde lavere yield enn først antatt.

Selskapet kutter i likhet med inntektene guidingen i kostnader utenom blant annet drivstoff. Det var tidligere forventet at kostnader per ledige «seat mile» skulle vokse med mellom to og fire prosent. Nå forventes det at kostnadene økes med mellom én og tre prosent.

For fire dager siden skrev flyselskapet at det mottar 30 millioner dollar, tilsvarende 264 millioner norske kroner i kompensasjon for at 737-MAX flyene har stått på bakken etter flystyrtene i Etiopia og Indonesia.

Aksjen faller 2,1 prosent til 27,4 dollar på Wall Street fredag. Det siste året har aksjen falt 14 prosent, mens den er uforandret de siste tre månedene.