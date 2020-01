Moody's truer med å nedgradere Boeings kredittvurdering

Moody's peker på at den siste tids utvikling viser at det blir dyrere og tar lenger tid å gjenopprette Boeings tillit i markedet enn ventet. Dessuten går flyselskapet inn i en periode med økt operasjonell og finansielle risiko, opplyser ratingbyrået.

Boeings nye toppsjef David Calhoun ba mandag de ansatte jobbe for å gjenopprette tilliten til den amerikanske flyprodusenten.

737 Max-fly over hele verden ble satt på bakken i mars i fjor etter to ulykker som til sammen kostet over 300 mennesker livet.

Boeings tidligere toppsjef Dennis Muilenburg fikk sparken i desember.

