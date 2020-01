Norwegian inngår leverandøravtale med politiet

Norwegian har sikret et avtale som foretrukken leverandør for Polities Sikkerhetstjeneste (PST) og Politi- og lensmannsetaten.

Det melder flyselskapet tirsdag.

Kontrakten har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse på to år og omfatter norske fleksible billetter på innenriksflyvninger, og i Skandinavia– i alt 20 ruter. Avtalen gjelder også for flyvninger i Europa.

- Det er en tillitserklæring at Politiet velger Norwegian. Det tar vi som et tegn på at de setter pris på et kvalitetsprodukt til en lav pris, sier salgsdirektør Lars Sande i Norwegian i en kommentar.

Norwegian har hatt en avtale med politiet siden 2016.