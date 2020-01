60 tilgriset av drivstoff fra fly i USA

Flyet gjorde nødlanding etter å ha fått problemer med motorene like etter at tok av fra flyplassen i Los Angeles, opplyser en talsperson for flyselskapet Delta til Los Angeles Times.

Flyet dumpet drivstoff for å redusere vekten ved landing. Hendelsen skjedde like etter klokken tolv lokal tid, opplyser brannvesenet til CNN.

Ingen av de 60 ble alvorlig skadd av å ha fått flybensin på seg. Drivstoffet traff fem barneskoler og én videregående skole. Noen personer ble vasket med såpe og vann, skriver kanalen.

