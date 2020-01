American Airlines venter 737 Max-fly i tjeneste i juni

Flyselskapet American Airlines melder at de nå venter at Boeings 737 Max-fly er tilbake i luften i juni. Tidligere har American Airlines antatt at de kunne bruke flyene igjen i april.

Boeings 737 Max-fly har vært satt på bakken siden mars, etter to ulykker på kort tid som kostet 346 personer livet. Siden har det stadig blitt utsettelser for når selskapene antar at de kan bruke produsentens 737 Max-fly igjen. Boeing har også sinket produksjonen av nye 737 Max-fly.

Malaysia Airlines har ifølge Reuters suspendert levering av 25 av Boeings 737 Max-fly.

Flere flyselskap er i dialog om kompensasjon for utfordringene med Boeing, mens et fåtall selskap har fått på plass en kompensasjonsavtale.