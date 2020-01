Avis: SAS jobber med nytt flyselskap

Flyselskapet SAS jobber med å etablere et nytt lavpris-flyselskap, skriver svenske Dagens Nyheter. Avisen viser til et internt brev som de har fått tilgang til. Også før jul kom det nyss om at SAS vurderer dette.

Flyanalytiker i Sydbank, Jocob Pedersen, er overbevistom at SAS ønsker å etablere selskapet.

– Det vil fortsatt holdes innenfor SAS, men produksjonskostnadene vil være lavere, med billigere tariffavtaler og lavere lønn, sier Pedersen til Dagens Nyheter.

Avisen melder at SAS også har et ønske om å redusere antall fly i sin flåte i de neste årene. SAS' finansdirektør Torbjørn Wist uttalte til Finansavisen før jul at fly med 120 til 150 seter er det mest optimale for selskapet.