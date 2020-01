Iran bekrefter at fly ble truffet av to missiler

De to luftvernmissilene var av typen Tor-M1 går det fram i en foreløpig granskningsrapport som ble offentliggjort av Irans sivile luftfartsmyndigheter tirsdag.

Tor-M1 er en kortdistanserakett utviklet i det tidligere Sovjetunionen, og som er laget for å skyte ned fly eller krysserraketter.

Det blir også opplyst at etterforskningen fortsetter for å fastslå hvordan de to rakettene påvirket flystyrten.

Bekrefter video

Iranske myndigheter avviste først at flyet ble skutt ned, men innrømmet etter hvert at flyet ble skutt ned av en luftvernmissil. Opplysningene om at flyet ble truffet av to missiler, bekrefter en rapport i The New York Times, som få dager etter nedskytingen publiserte et videoklipp der det ser ut til at flyet blir truffet to ganger.

Alle de 176 personene omkom. Flesteparten var iranere og mange av dem hadde canadisk statsborgerskap.

Sterkt press

Iran er under sterkt press til å gi andre land innsyn i etterforskningen av nedskytingen. Myndighetene har begynt å undersøke ferdskriveren og taleregistratoren fra flyet, men har ennå ikke vært villig til å sende dem fra seg til land som har mer ekspertise på området.

Iranske myndigheter har oppgitt at rakettene ble avfyrt fordi iranske styrker var i høy beredskap og forvekslet flyet med en amerikansk krysserrakett. Nedskytingen skjedde få timer etter at Iran angrep amerikanske militærbaser i nabolandet Irak som svar på likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani.

