Parkeringen av Boeings 737 Max forlenges – aksjen raser

Boeing forventer at fly av typen 737 Max forblir parkert inntil juni eller juli. Det fremgår av personer med kjennskap til saken i følge CNBC. Utsettelsen betyr at flyene trolig returnerer til luften flere måneder senere enn først antatt.

18 fly parkert

Videre byr utsettelsen på problemer for flyprodusenter verden over som allerede har operert uten flytypen i en høysesong. Norwegian har hele 18 Max fly parkert, og dermed flest av flyselskapene i Europa. Det ventes at Norwegian senere i år mottar en milliardkompensasjon som følge av parkeringen.

Boeing-aksjen stuper

Boeing-aksjen har ikke overraskende reagert negativt på nyheten, og er i skrivende stund ned 5,52 prosent drøye 2 timer før stengetid på Wall Street.