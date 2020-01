Norwegian fjerner Max-fly fra sommerprogrammet

Norwegian Air Shuttle har kommet med oppdatering på sommerprogrammet fra 29. mars til 24.oktober. Flyselskapet har tatt ut Max-flyene fra programmet, rapporterer Check-in. Max-flyene var i et tidligere utkast med i programmet.

– Vi er i tett dialog med både Boeing og myndighetene om Max-situasjonen. Vi har notert oss Boeings melding fra i går, og vi arbeider løpende med å sikre at Max-forsinkelsen skal påvirke våre reisende minst mulig, også for den kommende sommersesongen, skriver kommunikasjonssjef Andreas Bjørnholm i Norwegian i Danmark til Check-in.

Viktig periode

Også Icelandair har trekt flyene ut av sommerplanen. Det gjør at Norwegian trolig må leie inn andre flytyper for sommerperioden, som er den viktigste tiden for flyselskap. Norwegian har varslet at de er i dialog med Boeing om kompensasjon for problemene. Et fåtall flyselskap har kommet til enighet om kompensasjonsavtale med flyprodusenten.

Boeings 737 Max-fly har hatt flynekt siden mars i fjor, etter to ulykker på kort tid som kostet 346 mennesker livet. Siden har det stadig blitt utsettelser i beregningene for når Boeings Max 737-fly vil være i luften igjen.

Boeing-aksje stupte

Norwegian fikk på plass 18 nye Max 737-fly før flyforbudet dukket opp. Tirsdag rapporterte Boeing at 737 Max-flyene tidligst vil være på vingene igjen i juni eller juli. Den amerikanske flyprodusenten anslo i fjor at flytypen kunne tas i bruk igjen i begynnelsen av 2020.

Boeing har lenge arbeidet med å finne og utbedre feil ved flyet, og venter fortsatt på tillatelse fra amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) til å ta flytypen i bruk igjen.

Etter at en tillatelse er på plass, må flyselskap trenge tid til å lære sine flygere opp også. Boeing-aksjen falt med over 5 prosent i går. Norwegian-aksjen er ned rundt 2,50 prosent onsdag ettermiddag.