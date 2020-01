Norwegian nekter å refundere gebyr for håndbagasje tross vedtak fra flyklagenemnda

Norwegian har vurdert beslutningen i nemnda og har gitt beskjed om at selskapet er prinsipielt uenig i vedtaket og begrunnelsen, ifølge Flysmart 24.

Selskapet vil derfor ikke refundere beløpet.

Fire passasjerene ble ilagt et gebyr på 750 kroner hver for ifølge Norwegian å ha hatt med seg håndbagasje som veide mer enn de 10 kiloene som er tillatt på selskapets flygninger.

Passasjerene mente gebyret ble gitt på feil grunnlag og fikk medhold i flyklagenemnda, som slo fast at Norwegian ikke kunne dokumentere at bagasjen hadde vært for tung.

– Det må forventes at flyselskapet skriver en kvittering der begrunnelsen for gebyret fremgår og hvor det dokumenteres at bagasjen var for stor eller tung i henhold til regelverket, mente nemnda. Det hadde ikke Norwegian gjort.

Selskapet ønsker ikke å kommentere saken, skriver Flysmart 24.

Norwegian har innført nye bagasjeregler som blant annet innebærer at kunder må betale for håndbagasje som ikke får plass under setet.

(©NTB)