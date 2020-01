Ryanair advarer om jobbkutt

Lavprisflykjeden Ryanair vil vurdere selskapets ruter til sommeren og har advart ansatte om at de må kutte, melder Bloomberg. Det er en følge av at Boeings 737 Max-fly fortsatt ikke har fått godkjennelse til å lett.

346 dødsfall

Flyprodusentens bestselger har vært satt på bakken siden mars i fjor, etter to ulykker på kort tid som kostet 346 liv. Det var tidligere ventet at flyene ville være klare igjen på starten av 2020, men luftfartsmyndigheter har ennå ikke godkjent flyene.

De har uttalt at sikkerhet er det viktigste. Reuters meldte nylig at Boeing 737 Max-flyene vil kunne få godkjennelse i juni eller juli.

Viktig periode

Etter at en flyene får godkjennelse, trenger også pilotene opptrening i flyene. Ryanair har satt opp planene for sommeren med ti færre fly, ettersom de forventer at leveringen av nye Max-fly tidligst vil finne sted i september eller oktober, skriver Bloomberg.

Sommeren er tiden flyselskap tjener mest.