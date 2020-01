Det opplyser informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS i en SMS til NTB. Flyselskapet oppfordrer folk til å følge Utenriksdepartementets (UD) reiseråd.

SAS' destinasjoner Beijing, Shanghai og Hongkong er ikke omfattet av UDs reiseråd som gjelder Hubei-provinsen, men selskapet har tidligere åpnet for kostnadsfri ombooking av billetter med reisedato innen 23. februar og refusjon.

VIDEO: Mer smittsomt enn SARS

Tom Frieden, tidligere sjef for CDC (Center for Disease Control and Disease Prevention) snakker med Bloomberg.