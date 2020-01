Verre enn ventet for kriserammede Boeing

Selskapet hadde driftsinntekter på 17,911 milliarder dollar i fjerde kvartal, ned fra 28,341 milliarder dollar samme periode i 2018. Det var ventet at inntektene ville komme inn på 21,7 milliarder dollar.

For året 2019 ble inntektene 76,559 milliarder dollar. Det er 24 prosent ned fra 101,127 milliarder dollar i inntekter i 2018. Boeing noterte et tap på 1 milliard dollar i fjerde kvartal og 636 millioner dollar for hele 2019.

Sikkerhet

Boeing fikk et resultat pr. aksje på minus 2,33 dollar i fjerde kvartal sist år. I 2018 samme kvartal ble det til sammenligning et positivt justert resultat pr. aksje på 5,48 dollar. Ifølge konsensus var det ventet at resultat pr. aksje skulle ende på 1,47 dollar.

For året 2019 ble resultat pr. aksje minus 3,47 dollar. I 2018 ble det resultat pr. aksje på 16,01 dollar.



– Vi erkjenner at vi mye arbeid å gjøre. Vi er fokusert på å få 737 Max til flydyktige igjen og gjenopprette tilliten til Boeing i markedet. Sikkerhet vil være viktig for alle beslutninger fremover, sier den ferske konsernsjef David Calhoun i Boeing.

Satt på bakken

Grunnen til Boeings store problemer er at deres 737 Max-fly har vært satt på bakken siden mars i fjor, etter at to ulykke kostet 346 menneskeliv. Dette har også sinket produksjonen av nye fly, og Boeing er i samtaler med en rekke flyselskap om kompensasjon for problemene som har kommet som følge.

737 Max-flyene til Boeing er ennå ikke godkjent av luftfartsmyndighetene grunnet sikkerhet. Det ble i høst varslet at flyene ville få godkjennelse tidlig i 2020, mens de siste rapportene tyder på at dette må vente til tidligst juni/juli. Etter at flyene har blitt godkjent, må pilotene ha opplæring for flyene igjen.

Flere flyselskap har tatt ut 737 Max-flyene av sommerprogrammene sine. Dette er den viktigste perioden for flyselskap.

Inntektene fra flylevering var på 32,255 milliarder dollar i 2019, ned fra 57,499 milliarder dollar i 2018.

