Omstridt klagehjelper vil gi aksjonærer Norwegian-erstatning

Selskapet Orglift Spania har opprettet en nettside kalt «Klagesaken mot Norwegian». Målet er å kreve penger tilbake for Norwegian-emisjonen som ble utført 5. november 2019.

Det hevdes at en rekke aksjonærer ble forbigått, og at de ble påført et tap på 6 kroner pr. aksje. Det står på nettsiden at det kan være aktuelt å ta saken til retten.

– På generelt grunnlag vil vi si at denne emisjonen, hvis man sjekker med ulike analytikere og meglerhus, ble handlet med en helt normal rabatt, sier Tore Østby, Executive Vice President Strategic Development i Norwegian.

Dag Rune Flåten driver OrgLift Spania. Han har gjort karriere på å være profesjonell klagehjelper. Både NAF og Forbrukerrådet har flere ganger tidligere advart mot å bruke Flåtens selskap. Flåten har avfeid kritikken.



Flåten ble i Haugaland Tingrett i 2018 dømt til å betale 8,5 millioner kroner for dårlig finansrådgivning til en kunde. I mars skrev Haugesunds Avis at Flåtens selskap Klagehjelp AS og Orglift var konkurs.