SAS opplyste før helgen at selskapet stanser alle flyvinger til Beijing og Shanghai fram til 9. februar. Tirsdag kom meldingen om at selskapet nå ikke vil gjenoppta trafikken før måneden er over.

Det er heller ikke mulig å kjøpe billetter til flygninger til de kinesiske byene før 15. mars.

Kunder som har kjøpt billetter, kan få dem refundert eller ombooket, opplyser selskapet i en pressemelding.

(©NTB)