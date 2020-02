Inntektsfall for SAS i januar

SAS hadde 1,9 millioner passasjerer i januar. Det er en økning med 3,1 prosent fra 2019. SAS' punktlighet var på 88,7 prosent i årets første måned.

Yielden, som viser inntekt pr. passasjerkilometer, var på 0,98 svenske kroner, en nedgang på 0,6 prosent. Valutajustert yield var ned 2,8 prosent i januar sammenlignet med fjoråret. Valutajustert pask, som viser enhetsinntekten, falt med 1,6 prosent.

Totalkapasitet (ASK) økte med 1,5 prosent.



– Det er tilfredsstillende å se at vår forbedrede operasjonelle kvalitet, kundetilbud og introduksjon av nye drivstoffeffektive fly, gjør at SAS kan styrke sin posisjon, sier Rickard Gustafson, adm. direktør i SAS.

Han sier videre at han gleder seg over at stadig flere kunder vil betale ekstra for biodrivstoff, som er mer bærekraftig.

PS! SAS har suspendert fly til Shanghai og Beijing frem til 29. februar grunnet coronaviruset.